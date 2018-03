Le Bayern prolonge avec Kimmich jusqu'en 2023

Kimmich - dont le précédent contrat expirait en 2020 - est déjà à 23 ans un cadre incontournable en équipe nationale allemande et passe pour l'un des meilleurs mondiaux à son poste d'arrière droit, où il succède au légendaire Philipp Lahm. «Ces deux dernières saisons et demie, Joshua est devenu un pilier de notre équipe», a commenté le patron du club Karl-Heinz Rummenigge: «Nous sommes donc très heureux de pouvoir lier son sort au nôtre sur le long terme».

Le Bayern Munich s'emploie actuellement à renouveler une génération vieillissante: Lahm et Alonso, héros de la victoire en Ligue des champions 2013, ont pris leur retraite, Robben et Ribéry, 34 ans tous les deux, sont en fin de parcours. L'Autrichien Alaba (25 ans), Corentin Tolisso (23 ans), Kingsley Coman (21 ans) et Niklas Süle (22 ans) sont, avec Kimmich, les figures de proue de cette génération qui doit assurer les succès du Bayern dans la décennie à venir.

«J'en suis fier»

«Je suis très heureux d'avoir prolongé mon contrat», a déclaré Kimmich, cité par le site du Bayern, «cela prouve que le club et les dirigeants me font confiance et me voient comme un élément important pour le succès sportif du Bayern à long terme. J'en suis fier».

Le jeune défenseur a été formé au RB Leipzig, qu'il a quitté en 2015 pour venir à Munich. Il a joué à ce jour 109 matchs officiels avec le club bavarois et marqué 13 buts. Avec l'équipe nationale, il a participé à l'Euro-2016 (élimination en demi-finale contre la France) et à la Coupe des confédérations 2017, qu'il a remportée.

