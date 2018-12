Le Luxembourg a voté Varane au Ballon d'Or

1. Varane, 2. Modric, 3. Griezmann, 4. Cristiano Ronaldo et 5. Mbappé. C'est dans cet ordre que le Luxembourg a voté pour le Ballon d'Or 2018. Propriété du magazine France Football et créé en 1956, le Ballon d'Or est à nouveau attribué depuis septembre 2016, par des journalistes internationaux. Pour cette 63e édition, 180 journalistes du monde entier ont donc attribué 6 points, 4, 3, 2 et 1 point à une liste de 30 joueurs définis au préalable au mois d'octobre.

Représenté par Didier Hiegel du Wort, le Grand-Duché a donc placé trois champions du monde français dans son top 5 en offrant six points et la première place à Raphaël Varane, finalement classé 7e avec 121 points alors que le lauréat Luka Modric, son coéquipier au Real Madrid, a reçu 753 points du monde entier dont quatre du Luxembourg. Cinq fois Ballon d'Or, le Portugais Cristiano Ronaldo n'a reçu que deux unités du Grand-Duché, mais l'attaquant de la Juventus a néanmoins terminé sur la 2e marche du podium final avec 476 points.

Benzema en pôle en République centrafricaine

Dans les pays frontaliers au Luxembourg, la France représentée par Pascal Ferré de France Football a placé Mbappé en tête devant Modric et Griezmann. L'Allemagne via Karl-Heinz Wild du Kicker a proposé le top 3 suivant: Griezmann, Cristiano Ronaldo et Modric. Quant à la Belgique, grâce au concours de Frédéric Larsimont du journal Le Soir, elle a mis Mbappé en première position devant Modric et Cristiano Ronaldo.

Si l'on décortique attentivement le vote de chaque pays, des choix beaucoup plus surprenants ont été posés par les journalistes de la planète. Les Bahamas ont ainsi désigné Eden Hzard en tête, la Bolivie voulait récompenser Luis Suarez, le cœur de la Grenade penchait pour Agüero, alors que la République centrafricaine s'est particulièrement distinguée en proposant le top 5 suivant: 1. Benzema, 2. Neymar, 3. Salah, 4. Cristiano Ronaldo et 5. Mandzukic. Hautement improbable également, la première place de Thibaut Courtois au Kirghizistan.

