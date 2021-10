La frappe monumentale d’Ellyes Skhiri

⚽️???????? Le but incroyable d'Ellyes Skhiri avec la Tunisie pic.twitter.com/FGbCn7YtEc — Afrique Foot (@AfriqueFoot_) October 8, 2021

Trois matches, trois victoires, huit buts marqués, zéro encaissé. Tout va pour le mieux pour la Tunisie dans son groupe des éliminatoires pour la Coupe du monde. Pour ne rien gâcher, voilà que les joueurs se mettent à inscrire des chefs-d’œuvre. Ellyes Skhiri, joueur du FC Cologne et international tunisien, a certainement marqué le plus beau but de cette trêve internationale.

Face à la Mauritanie, le milieu de terrain a ouvert le score d’une frappe monumentale en demi-volée, prise à plus de vingt mètres du but et qui n’a laissé absolument aucune chance au gardien adverse. Tout simplement splendide. Au final, les Tunisiens se sont facilement imposés 3-0. Au classement, la Tunisie est première de son groupe, devant la Guinée équatoriale, la Zambie et la Mauritanie.

(L'essentiel)