L'échauffement surréaliste de Hatem Ben Arfa

L'enfant terrible du football français a retrouvé de l'embauche lors du mercato hivernale. Il a été engagé par le «vrai» Ronaldo, propriétaire Valladolid, 15e de la Liga espagnole, avec comme ambition d'assurer le maintien dans l'élite le plus rapidement possible.

Le problème, c'est que, à 32 ans et près de huit mois sans jouer, Ben Arfa n'est pas forcément dans la forme de sa vie. L'ancien joueur de Lyon, Marseille, Newcastle, Hull, Nice, le PSG et Rennes a été introduit sur la pelouse à la 78e minute, surtout pour faire plaisir au public local qui le voit comme une énorme star.

La star du documentaire «À la Clairefontaine» sorti en 2002 sur Canal + a déjà fait le buzz par son échauffement qu'on peut aisément qualifier de minimaliste. On y voit le milieu offensif lever mollement une jambe, avant de réaliser des étirements qui démontrent une souplesse limitée.

Hatem Ben Arfa c'est vraiment un cas... Il ne veut pas changer.pic.twitter.com/ik6g1iNfj1— Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) February 9, 2020

Ensuite, sur le pré, Ben Arfa n'a pas vraiment été en mesure d'aider les siens à battre un Villarreal plutôt dominateur (1-1). Ce qui a fait écrire au journal AS: «Sa première accélération était prometteuse, mais elle a été ralentie par Trigueros. À chaque fois qu'il a récupéré le ballon, la défense de Villarreal, nerveuse, était inquiète en pensant à ce qu'il allait faire avec le ballon. Cependant, il a tout fait au ralenti.» On dit qu'on joue comme on s'entraîne, non?

(L'essentiel/Sport-Center/rca)