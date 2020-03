Wayne Rooney, supporter de... Liverpool

Formé à Everton, où il a effectué ses débuts professionnels à 16 ans en 2002, et ayant notamment passé 13 saisons à Manchester United, Wayne Rooney ne fait pas vraiment partie de la catégorie des gens qui portent le Liverpool FC dans leur coeur.

L'attaquant anglais de 34 ans, qui évolue actuellement à Derby County (2e division anglaise), a pourtant affirmé que les Reds méritaient d'être sacrés champions d'Angleterre cette saison. La Premier League, et tous les championnats du pays, sont actuellement suspendus en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

«Liverpool va gagner la Premier League, a écrit Rooney dans une chronique pour le «Sunday Times». Comme vous pouvez l'imaginez, des fans d'Everton m'appellent en me disant qu'il faut annuler le championnat! Et bien sûr, en tant qu'ancien d'Everton et de Manchester United, une petite partie de moi pense que cela serait une bonne chose...»

Un titre attendu depuis 1990

Avec 25 points d'avance sur Manchester City au classement, Liverpool, qui n'a plus remporté le championnat depuis 1990, vit une saison 2019/2020 époustouflante, et Rooney en est pleinement conscient. «Ils ont été fantastiques, concède l'attaquant de Derby. Ils ont tellement travaillé. Ils méritent ce titre. Imaginez: attendre 30 ans et se faire enlever le trophée comme ça? Une bonne décision doit être prise.»

Pour Rooney, la présente saison doit aller à son terme, peu importe si elle empiète sur la suivante. «Ce serait aussi juste envers les promotions et les relégations. Ce sont des gros problèmes et je pense qu'il y aurait des des batailles juridiques si la saison était simplement annulée.»

(L'essentiel)