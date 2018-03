Liverpool et Tottenham restent intraitables

Minimalistes et efficaces. À quelques jours de leurs matches retour en 8e de Ligue des champions face à Porto et la Juventus, Liverpool et Tottenham n'ont pas tremblé samedi en s'imposant sur le même score (2-0) face à Newcastle et Huddersfield, lors de la 29e journée du Championnat d'Angleterre. Face à des Magpies apathiques, les Reds ont remporté leur neuvième victoire en douze rencontres de Premier League. L'ouverture est arrivée, comme toujours ou presque, par Mohamed Salah (39e), suite à une belle percée plein axe d'Alex Oxlade-Chamberlain, puis a été confirmée par Sadio Mané (55e).

La 29e journée



Samedi

Burnley - Everton 2-1

Swansea - West Ham 4-1

Southampton - Stoke 0-0

Watford - WBA 1-0

Leicester - Bournemouth 1-1

Tottenham - Huddersfield 2-0

Liverpool - Newcastle 2-0



Dimanche

Brighton - Arsenal (14h30)

City - Chelsea (17h)

Les Reds renforcent leur position pour la qualification pour la prochaine C1: ils sont provisoirement deuxièmes avec 60 points, un de plus que Manchester United, qui joue lundi à Crystal Palace, et auquel ils se mesureront samedi prochain à Old Trafford.

Evra titulaire

Répétition générale parfaitement maîtrisée, également, pour les Spurs. Tottenham conforte sa quatrième place, avec 58 points, cinq de plus que Chelsea, qui sera en mission périlleuse dimanche sur le terrain du leader Manchester City (75 points). Mauricio Pochettino a choisi d'aligner ses quatre joueurs offensifs favoris, Kane, Eriksen, Alli et Son. Le Sud-Coréen a inscrit un doublé ce samedi (27e et 54e).

La septième place pourrait bien être qualificative pour l'Europa League en fin de saison, et profiter à son actuel occupant, Burnley, qui vient de renouer avec la victoire (2-1 face à Everton) après une série de 11 matches sans succès. La formation de Sean Dyche, surprise de la première partie de saison, reprend trois points d'avance sur le Leicester de Claude Puel, en difficulté face à Bournemouth (1-1).

Le recrutement surprise de Patrice Evra par West Ham n'a pas permis de renforcer l'assise défensive du club du nord-est de Londres. Aligné d'entrée à Swansea (4-1), après avoir disputé l'intégralité de la rencontre à Liverpool, l'ancien capitaine de l'équipe de France a vu son équipe encaisser sept buts en 2h15 de jeu (4-1 chez les Reds, 3-0 à la mi-temps à Swansea, où il a dû céder sa place).

(L'essentiel/AFP)