Le premier match arbitré par une transgenre

Une transgenre de 46 ans originaire du sud de Londres a arbitré son premier match de football depuis qu'elle a décidé de changer de sexe, a révélé dans ses pages le quotidien britannique «Sunday Mirror». Celle qui s'appelait auparavant Nick est aujourd'hui devenue Lucy Clark en espérant que «le monde allait désormais l'accepter telle qu'elle était».

Toujours mariée à son épouse et avec trois enfants, elle officie en tant que chauffeur de taxi et elle a reçu le soutien de la fédération anglaise. «Le football a sauvé ma vie au moment où je ne savais plus vraiment qui j'étais au point d'avoir des idées suicidaires», a affirmé Lucy, qui peut également compter sur le soutien de sa femme le long du terrain. «Après une nuit bien arrosé en 2000, j'ai révélé à mon épouse que j'étais une femme dans un corps d'homme et elle a malgré tout continué à croire en notre couple. Elle me donne des conseils de maquillage et on fait même du shopping ensemble».

Quant au comportement des joueurs sur le terrain, Lucy n'en fait pas une formalité. «C'est toujours possible de gérer les 22 acteurs, car je peux les maîtriser avec des cartons jaunes ou rouges», reconnaît l'arbitre. «Ce que j'appréhende le plus, c'est la réaction du public. Je me suis préparée mentalement à recevoir des remarques déplacées, mais je ne veux pas perdre le contrôle de mon match».

(fl/L'essentiel)