Tottenham concède le nul et s'éloigne du podium

Après l'ouverture du score par Davinson Sanchez (15), contre son camp, les Londoniens ont bien réagi en égalisant, trois minutes plus tard seulement, grâce à la tête du meilleur buteur de Premier League, Harry Kane. Mais les Spurs n'ont pas réussi ensuite à prendre l'avantage, perdant deux points précieux sous une pluie battante. Ils ont pourtant touché le poteau et se sont créé les occasions les plus tranchantes, à l'image d'une frappe trop croisée de Kane dans les derniers instants qui lui aurait offert son 100e but en championnat.

Les résultats



Samedi

Brighton - Chelsea 0-4

Everton - West Bromwich 1-1

Leicester - Watford 2-0

Arsenal - Crystal Palace 4-1

Burnley - Manchester United 0-1

Stoke - Huddersfield 2-0

West Ham - Bournemouth 1-1

Manchester City - Newcastle 3-1



Dimanche

Southampton - Tottenham 1-1



Lundi

Swansea - Liverpool (21h)

Tottenham a aussi perdu Serge Aurier sur blessure, l'ex-Parisien sortant après avoir été touché à une cheville. Enfin, pour son retour au St Mary's Stadium, leur coach Mauricio Pochettino avait déjà été contrarié par une grippe méchante ayant laissé Hugo Lloris et Christian Eriksen sur le flanc. Pointés à la 5e place avec 45 points, les Spurs pourraient voir le fossé se creuser un peu plus lundi soir si Liverpool, 4e avec deux points d'avance sur Tottenham, s'impose à Swansea et revient à hauteur des Blues.

