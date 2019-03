Coup de tonnerre à Madrid, l'Ajax sort le Real

Cela restera comme l'un des grands exploits de cette édition 2019 de la Ligue des champions. Battue 2-1 à l'aller sur son terrain, l'Ajax d'Amsterdam est allée éliminer le Real Madrid sur la pelouse de Santiago-Bernabéu, en huitièmes de finale de l'épreuve, mardi. Une qualification contre le triple tenant du titre qui restera dans les annales.

En termes de résultats forcément, mais en termes de jeu également avec deux buts d'entrée. Par Ziyech d'abord (7e), par Neres ensuite (18e) avec à chaque fois le brillant Tadic à la baguette. En moins de vingt minutes, l'Ajax était virtuellement qualifiée.

La suite fut du même acabit, et l'inévitable Tadic y est également allé de sa réalisation à la 62e, d'une magnifique frappe enroulée dans la lucarne. La réduction du score d'Asensio (70e) quelques minutes plus tard sonnait alors comme un chant du cygne pour le Real. Les Madrilènes encaissaient même un quatrième but sur un coup franc magistral de Schöne, et terminaient la rencontre à 10 suite à l’expulsion de Fernandez.

Tottenham passe sans trembler

L'élimination du Real risque de faire beaucoup parler en Espagne, plusieurs mois après les départ de Cristiano Ronaldo et de Zinédine Zidane. Largués en championnat et sortis de la Coupe du Roi, les Merengue se dirigent vers une saison blanche. L'Ajax, elle, peut rêver à un destin en or sur la scène européenne.

Dans l'autre rencontre du soir, Tottenham a tranquillement validé sa qualification à Dortmund (0-1), après sa large victoire à l'aller (3-0). Bien que dominés durant une grande partie de la rencontre, les Spurs ont fait la différence grâce à Harry Kane au retour des vestiaires.

Dans ces conditions, une remontée des Allemands relevait du miracle. Dortmund aurait dû inscrire cinq buts pour pourvoir se qualifier...

(th/L'essentiel)