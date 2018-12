Solskjaer nouvel entraîneur de Manchester

Manchester United a annoncé mercredi avoir nommé le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer au poste d'entraîneur, jusqu'à la fin de la saison 2018/2019, au lendemain du renvoi du technicien portugais José Mourinho.

Ole Gunnar Solskjaer, ancien attaquant aujourd'hui âgé de 45 ans, a joué 366 matchs et marqué 126 buts sous le maillot mancunien entre 1996 et 2007. Il avait pris la direction de l'équipe réserve de Manchester United en 2008, avant d'entraîner le FC Molde (Norvège), à partir de 2010.

Remplaçant le plus prolifique du club, il avait inscrit le fameux but victorieux lors de la finale 1999 de la Ligue des champions face au Bayern. L'ancien de la maison mancunienne aura notamment pour mission de relancer la machine en Premier League. Seulement sixième du championnat, MU accuse un retard de 19 points sur le leader Liverpool.

Oh what a night, late in May in 1999, Ole scored a goal in extra time, what a feeling what a night!



