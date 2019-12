Arturo Vidal réclame 2,4 millions au Barça

Ce n'est pas la première fois que ça coince. Mécontent, notamment sur son temps de jeu, Arturo Vidal avait déjà menacé de quitter le FC Barcelone il y a quelque temps. Selon le journal espagnol «ABC», le joueur est maintenant passé à l'étape supérieure. En désaccord avec l'interprétation de plusieurs clauses de son contrat, il a déposé une plainte à la Ligue et à la Fédération espagnole. Le Chilien réclame 2,4 millions d'euros au club catalan. La plainte a été déposée le 5 décembre.

MD:Barcelone ne pense pas que Vidal ait le moindre droit sur les bonus qu'il réclame, car le Chilien devait jouer 45 minutes ou plus dans au moins 60 matchs pour être éligible au bonus. Le milieu de terrain n'a pas franchi ce nombre et n'est même pas proche. pic.twitter.com/yGIIBKu2aX– FR-Barça (@FRBarca__) December 28, 2019

Le Barça n'est bien sûr pas du même avis. Le club catalan dénonce une manoeuvre lui permettant de forcer son départ. Une lettre a été adressée par le club à la Fédération, elle dénonce l'attitude de son joueur. «Pendant six longs mois, M. Vidal n'a pas jugé bon d'informer qui que ce soit qu'il n'était pas d'accord avec l'interprétation (des clauses)», peut-on lire dans les colonnes du «Mundo Deportivo» qui s'est procuré la missive.

Cet épisode pourrait bien marquer la fin de la collaboration entre le joueur et le Barça. D'autant plus que les voix l'envoyant dans son ancien club, l'Inter, se font de plus en plus insistantes.

(L'essentiel)