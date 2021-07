Le F91 Dudelange puni contre les Bohemians

Incapable de se créer des occasions franches malgré une partie globalement dominée, le F91 a manqué jeudi son retour en Coupe d’Europe, concédant une défaite (0-1) face aux Irlandais du Bohemians. Le 3e tour de qualification de la Ligue Europa Conférence reste accessible, mais il faudra impérativement l’emporter au retour, jeudi prochain en Irlande.

Des courses à corps perdu, des chocs rugueux et un engagement total. Dans un stade Jos-Nosbaum garni de 625 spectateurs, les dix premières minutes de la rencontre ont été une véritable ode au fighting spirit irlandais. Mais cette formule qui qualifie un football combatif, sans calcul, n’est pas irlandaise pour rien. Sur un long ballon dans les airs distillé en profondeur, la défense du F91 se dégage mal, Ross Tierney jaillit pour ouvrir le score (0-1, 11e).

La suite du premier acte a été bien plus calme avec des Dudelangeois un peu plus entreprenants mais jamais dangereux, malgré la titularisation de ses deux recrues offensives Dejviv Sinani et Samir Hadji.

Le second acte a été guère plus animé. Un bon centre de Mehdi Kirch non converti (53e) et une frappe lointaine irlandaise (55e) sont toutefois à signaler. La première vraie banderille a finalement été l'œuvre de Kevin Van Den Kerkhof qui a vu sa frappe terminer dans le petit filet extérieur après quelques arabesques (60e). Entré à l’heure de jeu, Edvin Muratovic n’est pas parvenu à trouver le cadre sur ses maigres occasions (75e et 85e). L'attaque-défense des dernières minutes n'y changera rien.

