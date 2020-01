Les «nuits» étonnantes de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'est pas un athlète comme les autres. À 35 ans, l'international portugais est dans une forme physique exceptionnelle, ce qui lui permet d'encore faire la différence sur ses adversaires. Vitesse, détente, endurance, le quintuple Ballon d'or est au top de sa forme.

Une condition qui n'est bien évidemment pas due au hasard, mais à un mode de vie très particulier, rapporte le Daily Mail. Sur le plan alimentaire, CR7 s'adonne à un régime particulièrement strict: des collations toutes les trois heures, six fois par jour. Le matin, son petit-déjeuner se compose essentiellement de fruits, d'avocats et de yaourts sans matière grasse.

«Contre l’AS Rome, il a couru 1 100 mètres à plus de 22 km/h»

Le reste de la journée, Cristano Ronaldo privilégie le poisson, les viandes blanches, les céréales et bien évidemment l'eau. Soda, viande rouge et aliments congelés sont proscrits! Mais la plus surprenante de ses habitudes est à chercher au niveau du sommeil.

Au lieu de dormir huit heures d'affilée, la star privilégie cinq siestes de 90 minutes... même en vacances. C'est le professeur Nick Littlehales, spécialiste du sommeil, qui conseille cette méthodes aux athlètes de niveau. «Le meilleur moyen de recharger les batteries», indique-t-il, dans le livre du scientifique. Et ça semble fonctionner!

«Contre l’AS Rome, il a couru 1 100 mètres à plus de 22 km/h. C’est une performance incroyable», a lancé son entraîneur Maurizio Sarri, en conférence de presse. Non, Ronaldo n'est pas prêt à ralentir la cadence...

(Thomas Holzer/L'essentiel)