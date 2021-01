Le Barça qualifié pour la finale de la Supercoupe

Privé de son capitaine Lionel Messi, le FC Barcelone a tout de même fini par maîtriser la Real Sociedad aux tirs au but mercredi (1-1, 3 tab à 2) lors de la première demi-finale de Supercoupe d’Espagne à Cordoue: une vraie revanche, un an après la débâcle en Arabie saoudite. Au bout de la nuit, un miracle: le gardien allemand Marc-André ter Stegen a sauvé deux des cinq frappes des Basques lors de la séance de tirs au but pour permettre au Barça de se hisser en finale après une demi-finale haletante du début à la fin.

Auparavant, les Barcelonais avaient ouvert le score grâce à un centre parfait d’Antoine Griezmann sur la tête de Frenkie de Jong (39e), mais s’étaient fait rejoindre sur un penalty du capitaine basque Mikel Oyarzabal (51e), suite à une main de De Jong dans la surface. Avec un Ousmane Dembélé très remuant sur son aile droite mais qui a perdu un nombre incalculable de ballons, et un Griezmann peu en vue, qui a manqué son tir au but, les Catalans n’ont pas réussi à oublier l’absence de leur superstar argentine, préservée à cause de douleurs à la cuisse gauche… et qui a dû assister à cette rencontre à rebondissements depuis les tribunes, la jambe gauche bandée.

Dixième match sans défaite

Le Barça enchaîne cependant un 10e match de rang sans défaite en l’absence de Messi (8 victoires, 2 nuls), toutes compétitions confondues… mais son secteur offensif a connu toutes les difficultés du monde à porter le danger devant les buts basques. Cette qualification, les hommes de Ronald Koeman la doivent en grande partie à leur portier allemand Marc-André ter Stegen, auteur de quelques arrêts cruciaux en prolongations, notamment sur un coup franc parfaitement frappé par Adnan Januzaj… et lors d’une séance de tirs au but magistrale.

En finale dimanche à Séville (Andalousie, sud de l'Espagne), les Catalans retrouveront donc le Real Madrid ou l’Athletic Bilbao qui s’affrontent jeudi à Malaga dans la deuxième demi-finale (21h).

(L'essentiel/afp)