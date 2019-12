La sublime bicyclette décisive de Funes Mori

Le Mexique est décidément un immense pays de football. Même privée des Tigres d'André-Pierre Gignac, la finale aller du championnat d'ouverture mexicain a accouché d'une scène folle vendredi. Alors que les Rayados de Monterrey semblait devoir concéder le match nul face au «Millionnaires» du Club America (de Mexico-City), Rogelio Funes Mori a profité d'un tir contré et d'un ballon flottant pour sortir un geste superbe et décisif de son chapeau. On vous laisse l'admirer en vidéo et avec le commentaire original.

Gol de bicicleta aos 48 do segundo tempo em uma final de campeonato.Simplesmente Rogelio Funes Mori. pic.twitter.com/HEkadms8jq– MicRay. (@MichaelRaykard) December 27, 2019

Au moment de l'inspiration de l'ancien défenseur d'Everton, il ne restait que 48 secondes à jouer dans le temps additionnel. C'est dire toute la frustration des joueurs du Club America, lesquels se sont rapidement rués vers l'arbitre. Pourquoi? On le découvre avec le ralenti.

Au moment du tir contré, l'Argentin est en effet clairement en position de hors-jeu. Alors certes, il ne l'est plus lors de la déviation de la tête qui lui permet d'armer sa bicyclette. Mais s'agit-il vraiment d'une autre action de jeu? En Allemagne ou en Angleterre, le VAR aurait sans doute annuler ce but. Au Mexique, il va alimenter la chronique jusqu'à lundi, date d'un match retour chaud bouillant au stade Aztèque de Mexico.

(L'essentiel)