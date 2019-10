Le match F91-​​Qarabag stoppé à cause d'un drone

Un drone avec un drapeau arménien interrompt le match à @F91Diddeleng . Quelques supporters azéris en colère envahissent le terrain. Forte tension. pic.twitter.com/l3Vc9zLtNG — Di Filippo (@PDiFilippo12) October 3, 2019

Un drone avec un drapeau arménien a survolé ce jeudi soir le stade Josy Barthel, en plein match entre le F91 et Qarabag. Cet incident, qui a eu lieu juste après le 2e but des visiteurs, a provoqué la colère des joueurs et de fans azéris.

Des supporters ont envahi une partie du terrain.

Des supporters azéris envahissent une partie du terrain. Forte tension. pic.twitter.com/MRaBaAv8Y9 — Di Filippo (@PDiFilippo12) October 3, 2019

