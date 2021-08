Le Bayern accroché par Mönchengladbach

Vendredi 13 août

Dans un match animé par deux équipes résolument offensives, le Français Alassane Pléa a été le premier à faire trembler les filets cette saison (10e), avant que l'inévitable buteur polonais Robert Lewandowski n'égalise d'une reprise de volée (42e). Les autres matches de la première journée se disputent samedi, avec l'entrée en lice du Borussia Dortmund, et dimanche, avec celle du RB Leipzig.

Schluss in Gladbach! Ein Punkt zum Auftakt in die neue Saison.



♦️ #BMGFCB | 1-1 | 95' ♦️ pic.twitter.com/KP5GLc0Zcz — FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2021

C'est reparti pour la Premier League! Pour son entrée en jeu lors du match inaugural de la saison, Arsenal a déçu ses supporters d'entrée, s'inclinant 2-0 sur la pelouse du promu Brentford. Canes (22e) et Norgaard (73e) ont donné cette première victoire parmi l'élite à leur club.

Le FC Lorient a dominé Monaco pour la deuxième journée de Ligue 1. Les Breton s'imposent 1-0 grâce à un pénalty de Moffi à la 31e et prennent provisoirement la tête de la Ligue 1 avec 4 points. Monaco est 16e avec un petit point au compteur.

Valence a remporté la match d'ouverture de la Liga 1-0 face à Getafe, sur un pénalty de Soler à la 11e minute de jeu. Les joueurs de Valence oint pourtant joué presque tout le match à 10 après l'expulsion de Guillamon dès la 3e minute du match. Côté Getafe, Cabaco a aussi pris un rouge, à la 77e.

Dimanche 8 août

Le FC Metz était à deux doigts de battre le champion de France en titre. Les Lorrains menaient 3-1 contre Lille, grâce à des buts de Centonze (31e, 52e) et Udol (42e), contre une réalisation de Bottman à la 23e pour les Dogues. Mais, réduits à dix après l'exclusion de Kouyaté (56e), les Grenats ont craqué et Lille est revenu en fin de match par Ikoné (81e) et un but contre son camp d'Oukidja, le gardien messin, à la... 7e minute des arrêts de jeux!

Retournement de situation aussi à Montpellier, où les joueurs de la Paillade menaient 2-0 contre l'OM sur des buts de Peres (30e, csc) et Laborde (34e). Marseille a retourné le match en 12 minutes en seconde période pour s'imposer 2-3 grâce à un but d'Under (68e) et un doublé de Payet (75e, 80e).

Mais c'est Clermont, le promu, et Angers qui sont leaders à l'issue de cette première journée de Ligue 1, grâce à leurs victoires, respectivement 0-2 à Bordeaux et Strasbourg. Nice et Reims ont fait 0-0, Saint-Étienne et Lorient ont partagé 1-1, comme Rennes et Lens.

Samedi 7 août

Le match a été âpre et disputé, mais Leicester, vainqueur de la dernière coupe d'Angleterre, a dominé le champion en titre Manchester City. Leicester remporte le Community Shield 1-0, grâce à un pénalty d'Iheanacho à la 89e.

Le PSG n'a eu besoin que de deux minutes pour l'emporter à Troyes, grâce à des buts de Hakimi (19e) et Icardi (21e). Les promus troyens avaient ouvert le score par El-Hajjam à la 9e. De son côté, Lyon a été tenu en échec 1-1 par Brest, but de Cardona (43e) pour les Bretons et Slimani (62e) pour les gones.

Vendredi 6 août

Monaco et Nantes ont fait match nul pour le premier match de Ligue 1 de la saison. Martins a ouvert le score pour les Monégasques à la 14e, Castelletto a répondu pour les Canaris à la 42e.

(L'essentiel)