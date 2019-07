Zinedine Zidane a perdu un de ses frères

Tous les membres de l’équipe première du Real Madrid ont respecté une minute de silence avant l’entraînement à Montréal suite au décès de Farid Zidane, frère de notre entraîneur Zinédine Zidane.— Real Madrid C.F. ???????? (@realmadridfra) 13 juillet 2019

Le Real Madrid a annoncé samedi dans un communiqué la mort de Farid Zidane, l'un des frères de son entraîneur Zinedine Zidane, qui avait dû quitter la veille le stage de présaison du club espagnol.

Farid Zidane, frère aîné de Zinédine Zidane, est décédé aujourd'hui à l'âge de 54 ans, des suites d'une longue maladie. #RIP pic.twitter.com/N9V4LVF4fS— Actu Foot (@ActuFoot_) 13 juillet 2019

«Tous les membres de l'équipe première du Real Madrid ont respecté une minute de silence avant l'entraînement à Montréal suite au décès de Farid Zidane, frère de notre entraîneur Zinédine Zidane», explique le texte sur le site internet des Merengues.

La veille, le Real avait annoncé que Zidane avait dû s'absenter du stage d'entraînement de l'équipe à Montréal (Canada) «pour des motifs personnels». «Jusqu'à son retour, les séances de travail seront dirigées par le second entraîneur David Bettoni», précisait le club dans son communiqué.

Selon divers médias français, le frère du champion du monde est décédé des suites d'une longue maladie. Il avait 54 ans et était le deuxième de la fratrie, qui compte, outre Farid et Zinédine, Madjid, Nourredine et Lila.

(L'essentiel/afp)