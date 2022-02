«Un policier m'a pris pour Dupont de Ligonnès»

Le présentateur français Olivier Ménard a fêté lundi soir la 3 000e émission de «L'Équipe du soir» sur la chaîne L'équipe. Pour l'occasion, il a révélé une anecdote croustillante. Le journaliste a ainsi raconté qu'un policier l'a confondu un jour avec Xavier Dupont de Ligonnès, le principal suspect des meurtres de tous les membres de sa famille à Nantes en 2011.

«Je suis dans un bar, les gens commencent à me reconnaître, relate-t-il. On fait des selfies. À la fin de la soirée, je vois un gars au loin et je me dis "bon bah tu ne vas pas y couper à ton petit selfie". Il s’approche, il regarde vers le bas et je vois qu’il a un brassard de la police. Il me dit que c’est un contrôle d’identité».

«Ah mais, on le voit tous les soirs à la télévision»

Olivier Ménard explique qu'il présente alors sa carte de journaliste au gardien de la paix. Un des collègues de ce dernier lui dit: «Ah mais on le voit tous les soirs à la télévision». «Le policier me dit alors: "je vais vous faire une confidence, il y a quelqu’un à l’extérieur du bar qui nous a dit que Xavier Dupont de Ligonnès était là et on a cru que c’était vous"», poursuit le présentateur.

Le policier a alors affiché sa déception, confiant au journaliste que s'il avait mis la main sur Xavier Dupont de Ligonnès, il aurait été promu commissaire.

(L'essentiel)