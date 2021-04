«Allez mourir, toi et ton père», les Pirlo intimidés

Neuf fois championne d’Italie en titre, la Juventus va selon toute vraisemblance abandonner sa couronne, sans pouvoir fêter un historique dixième titre d’affilée en Serie A. Actuellement cinquième, la Vieille Dame possède 13 points de retard sur le leader, l’Inter Milan, à cinq journées de la fin du championnat. Pire encore, la Juve est désormais au coude à coude avec Naples et l’AC Milan pour obtenir une place en Ligue des champions l’année prochaine.

En conséquence, une partie des supporters bianconeri a décidé de s’attaquer à Nicolo «Nick» Pirlo, le fils de l’entraîneur de la Juve Andrea Pirlo. Agé de 17 ans, Nick est un footballeur amateur qui compte près de 70 000 abonnés sur Instagram. «Allez mourir, toi et ton père». Voilà un des messages reçus par le jeune homme et partagé cette semaine sur les réseaux sociaux.

Démarches judiciaires

Face à l’ampleur des menaces et insultes qu’il reçoit quotidiennement, Nick Pirlo a décidé de rendre publiques les attaques dont il est victime. Dans un long message publié sur Instagram, l’adolescent à fait part de sa situation. Cette situation n’est pas sans rappeler celle qu’a vécue Massimiliano Allegri. Entraîneur de la Juventus de 2014 à 2019, l’Italien avait suspendu tous ces comptes de réseaux sociaux quelques mois avant son départ de la Vieille Dame, en raison des incessantes insultes reçues en lignes.

Selon plusieurs sources, la famille Pirlo a entamé des démarches judiciaires dans le but de faire punir les auteurs des insultes.

Voici le contenu du message de l'adolescent, traduit en français:

«Je ne suis pas une personne qui juge, je n'aime pas le faire, tout le monde a le droit de pouvoir dire ce qu'il veut, je suis le premier à le faire et je ne voudrais jamais que quelqu'un me prive de ma liberté d'expression.»

«Mes parents m'ont appris à avoir des idées et surtout à écouter celles des autres, mais je crois qu'il y a une limite et que cette limite est dépassée depuis un certain temps.»

«J'ai 17 ans et chaque jour je reçois des messages de ce genre non pas parce que je fais quelque chose en particulier, mais seulement parce que je suis le fils d'un coach qui, apparemment, ne plaît pas à tout le monde.»

« Tout ça serait ma «faute», et la raison pour laquelle je reçois chaque jour des messages de mort et des insultes. Je voudrais vous demander de vous mettre à ma place une seconde et de vous demander comment vous vous sentiriez.»

