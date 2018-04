Promu, un Will Grigg en feu chante son propre tube

Ceux qui avaient suivi l'Euro en France voici près de deux ans se souviennent certainement des hordes de supporters les plus joviaux, tous vêtus de vert, qui avaient accompagné les équipes de l'Eire et de l'Irlande du Nord dans l'Hexagone. Semant la bonne humeur et une ambiance de feu partout où ils allaient, ces fans avaient fait chavirer les cœurs. Ceux du Nord avaient même réussi à imposer à la planète football leur nouvel hymne officieux: «Will Grigg's on fire», sur la mélodie du tube de la chanteuse italienne Gala, «Freed from desire». Il avait été composé quelques mois plus tôt par un certain Sean Kennedy, supporter inconditionnel du club où évolue toujours Grigg, à savoir Wigan Athletic, alors tout juste promu en 2e division anglaise.

Hélas pour les Latics, la saison suivant la promotion les avait vus chuter à nouveau en 3e division, l'été dernier. Et voilà qu'après cette saison de purgatoire, Wigan a assuré samedi une nouvelle promotion, avec un Will Grigg toujours présent et ardent (24 buts en 48 matches, toutes compétitions confondues cette saison). En dominant 0-4 l'équipe de Fleetwood, qui sera par ailleurs entraînée la saison prochaine par Joey Barton, Wigan a assuré son retour en Championship avec la manière. Ses joueurs n'ont pas manqué de célébrer comme il se doit cette performance. Et qui a été filmé en train de chanter le tube planétaire dans un bar? On vous le donne en mille: Will Grigg lui-même, accompagné de ses coéquipiers et de nombreux supporters.

(L'essentiel/duf)