De retour, Neymar pourrait prendre très cher

«Nous invitons tous les supporters parisiens qui se sont sentis heurtés à un moment ou un autre à lui montrer aujourd'hui qu'il n'a plus le droit à l'erreur et que le chemin de la rédemption sera long... très long.» Le «Collectif Ultras Paris» n'a pas encore digéré la longue «saga Neymar» de l'été et va le faire savoir, samedi à 17h30 au Parc des Princes, à l'occasion de la réception de Strasbourg.

Dans un long communiqué sur les réseaux sociaux, les ultras de la capitale française ont ajouté que «footballistiquement, Neymar est un des plus grands talents de sa génération. Mais c'est loin d'être le point le plus important pour nous aujourd'hui. Ce que nous lui reprochons, c'est d'avoir manqué de respect à plusieurs reprises à notre club, de l'avoir même humilié par moments.»

Notre position sur Neymar. pic.twitter.com/AsvtepFxyj– Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 13, 2019

Durant l'été, le Brésilien a eu le tort d'affirmer son envie de quitter la Ligue 1 pour rejoindre le FC Barcelone, son ancien club. Il a notamment «liké» quelques publications pro-barcelonaises et affirmé que son meilleur souvenir sportif restait le fameuse «remontada», du Barça contre le PSG de l'époque. Mais le club catalan n'a jamais réussi à trouver le montage financier nécessaire au retour de la star en Espagne et le «Ney» a été contraint de rester en France.

«Nous sommes plus que sceptique quant à le voir évoluer une saison de plus avec le maillot parisien. Il est hors de question que nous pénalisions l'équipe pour un seul jour. Dès dimanche, nous prônerons l'indifférence en ce qui le concerne», a ajouté le «C.U.P.». Ce dernier avait rencontré l'état-major du club cette semaine. Ce dernier avait demandé de la mansuétude pour le joueur et formellement interdit le déploiement de banderoles à son encontre. À voir samedi en fin d'après-midi s'il a été entendu.

(L'essentiel)