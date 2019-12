Le sens du but, même depuis la zone mixte!

Le milieu offensif de 30 ans, 15 fois international, est retourné au pays cette saison, après être allé monnayer ses talents en Chine ou en Arabie Saoudite. Son club de l'Astra Giurgiu n'a pas à s'en plaindre. Depuis le début de l'exercice, Budescu a marqué six fois et offert six passes décisives en douze rencontres, avec le leader de la Liga I.

Mais comme l'homme semble joueur, il a aussi réalisé un autre exploit, à la suite d'un pari avec certains collègues. Le trentenaire roumain a placé le ballon à l'entrée de la zone mixte du Stade Marin-Anastasovici, située largement derrière la ligne de fond, et a tenté sa chance dans un angle impossible. Bingo! Et encore une fois, le joueur a gagné gros.

(L'essentiel/Sport-Center/rca)