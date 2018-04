Ibra entre au jeu et marque un but d'exception

Entré à la 70e minute du match opposant son équipe au Los Angeles FC, "Ibra" a marqué un but de 35 mètres d'une reprise qui a surpris le gardien adverse (77), ramenant son équipe à égalité (3-3). Portant le maillot N.9, Ibrahimovic, 36 ans, avait été chaleureusement salué par le public du StubHub Center lors de son entrée en jeu alors que le Galaxy était mené 3 à 1. "Ibra" a suivi le début de la rencontre du banc des remplaçants et a vu sa nouvelle équipe concéder un premier but après cinq minutes de jeu par Carlos Vela. L'international mexicain a doublé la mise en se frayant un passage parmi cinq défenseurs (26).

De retour des vestiaires, le Los Angeles FC a ajouté un troisième but, mais le Galaxy a réduit la marque par Sebastian Lletget (61) et Chris Pontius (73), juste après l'entrée en jeu d'Ibrahimovic et son but. "Ibra" s'est entraîné une seule fois avec ses nouveaux coéquipiers vendredi. Lors de sa présentation officielle vendredi, l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam, de l'Inter Milan et du Paris SG avait indiqué qu'il était disponible pour ce premier derby de l'histoire "pour jouer tout le match ou une seule minute". Il n'avait disputé que sept matches cette saison, le dernier fin décembre, avec Manchester United, son club depuis 2016 avant son transfert au Galaxy la semaine dernière.

You couldn't write a better script.



ZLATAN. STOPPAGE TIME. 4-3. #LAvLAFC https://t.co/9ya60MdXk6 — Major League Soccer (@MLS) 31 mars 2018

(L'essentiel/afp)