«Si Ronaldo mangeait du crottin de cheval…»

Vous feriez quoi vous si Cristiano Ronaldo débarquait dans votre vestiaire? À Manchester United, certains, surtout les plus jeunes, ceux qui l’ont toujours admiré, le dévorent des yeux.

«Vendredi soir à l’hôtel, lorsque vous avez terminé votre repas, vous pouvez prendre une tarte aux pommes, une crème anglaise ou un brownie. Aucun joueur n’y a touché. Ils regardaient tous l’assiette de Cristiano pour manger la même chose. Qu’y avait-il dans l’assiette de Ronaldo? Du quinoa, de l’avocat et des œufs durs. Ce gars est dans une forme incroyable», a déclaré Lee Grant, le troisième gardien des Red Devils, juste avant la victoire contre Newcastle.

Cela a fait sourire Troy Deeney, l’attaquant de Birmingham, dans les colonnes du Sun, en racontant cette anecdote. «Apparemment, ils ont décidé de suivre son exemple en matière d’alimentation en ne prenant pas leur pudding habituel. J’aurais fait la même chose si Ronaldo était entré dans mon vestiaire. En fait, si je voyais Ronaldo manger du crottin de cheval pour son repas d’avant-match, j’en mangerais aussi! Tout le monde sait à quel point Ronaldo prend soin de lui».

Et d’ajouter: «Si Ronaldo devient votre coéquipier, ce n’est pas comme si vous alliez imaginer que vous pourriez être aussi bon que lui – mais vous verriez son professionnalisme de près et vous voudriez imiter tout ce qu’il fait, pour être aussi bon que possible. Si Ronaldo arrivait à l’entraînement à 8h, j’arriverais à l’entraînement à 8h. S’il partait à 19h, je partirais à 19 h. Il y a beaucoup de grands noms dans le vestiaire de United, mais Ronaldo est l’élite de l’élite», a affirmé l’attaquant de Birmingham.

«C'est une personne normale»

S’il a tout d’un extraterrestre, Angel Di Maria, son ancien coéquipier au Real Madrid aujourd’hui au PSG, tient toutefois à «humaniser» le Portugais. «Ce que vous voyez sur la pelouse est une chose. En dehors de ça, c’est une personne normale. Le jour de mon 1er anniversaire au Real Madrid, des amis sont venus et j’ai invité Marcelo et Pepe. Comme Cristiano Ronaldo était toujours avec eux, je l’ai aussi invité. Je pensais qu’il ne viendrait pas, mais il m’a finalement envoyé un message pour confirmer sa présence. Il est venu chez moi et s’est assis avec mes amis en buvant une bière. J’étais très surpris. Sur le terrain, il veut tout gagner, mais en dehors du terrain, c’est une personne différente», a révélé l’international argentin.

Reste que Ronaldo a aussi de gros défauts ou des caprices de star. Il n’apprécie pas les moutons! Une semaine seulement après son arrivée à Manchester, CR7 a décidé de changer d’air. Il logeait pourtant dans une résidence évaluée à près de 7 millions d'euros. Mais toujours selon The Sun, le bêlement des herbivores l’empêchait de bien dormir. Vous feriez quoi, vous, si vous aviez des millions?

(L'essentiel)