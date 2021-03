Hazard a déjà manqué 50 matchs avec le Real

L'attaquant international belge Eden Hazard s'est encore blessé, à l'aine droite cette fois, a informé le Real Madrid lundi au travers d'un communiqué. «Après les examens réalisés aujourd'hui (lundi) à notre joueur Eden Hazard, (...) une lésion musculaire au psoas droit lui a été diagnostiquée», a indiqué le Real dans son communiqué diffusé lundi en début d'après-midi.

Le club n'a pas précisé la durée de l'absence de l'international belge, se bornant à déclarer qu'il reste «dans l'attente de son évolution». Après avoir disputé ses 15 premières minutes depuis janvier samedi contre Elche en fin de match (2-1), Hazard n'a pas pris part à l'entraînement collectif lundi matin, à la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame mardi (21h), et Zinédine Zidane a confirmé sa nouvelle blessure en conférence de presse lundi midi.

14 matchs cette saison

«Eden ne sera pas en condition pour être avec nous pour le match de demain (mardi). Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer. J'espère que ce ne sera pas grave. C'est un joueur qui n'avait pas eu de blessure dans sa carrière, je ne peux rien vous dire de plus... On est avec lui, on l'aide, et on espère qu'il reviendra vite pour nous aider, car on a besoin d'Eden», a encouragé Zidane lundi.

Arrivée à Madrid à l'été 2019 en provenance de Chelsea en échange de 115 M d'EUR, Hazard n'arrive pas à sortir de ce tunnel de blessures qui le frappent depuis son arrivée. Il n'a disputé que 14 matches cette saison, dont seulement 9 comme titulaire, pour 3 petits buts marqués.

Positif au Covid-19 en novembre, Hazard a en plus souffert de cinq blessures cette saison aux chevilles et aux jambes, et désormais au psoas. Alors qu'il n'avait manqué que 21 matches en sept saisons à Chelsea, Hazard en a déjà raté 50 en une et demie au Real.

(L'essentiel/afp)