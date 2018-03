Neymar «sera opéré en fin de semaine au Brésil»

Neymar sera opéré notamment par le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar, qui a fait le voyage de Sotchi, où il participait à un congrès de la FIFA, à Paris pour examiner le joueur. Cette décision a été prise, «à l'issue du protocole initialement prévu de trois jours de soins» et du bilan «effectué (mercredi) en commun par le staff médical du Paris Saint-Germain et celui de la sélection brésilienne», a indiqué le PSG dans son communiqué.

Mardi, le père de Neymar avait déjà annoncé qu'il serait absent des terrains «au moins six semaines» et donc forfait pour le match retour contre le Real Madrid le 6 mars. Depuis son communiqué médical laconique lundi soir, le PSG était resté énigmatique sur la durée de l'indisponibilité de sa star brésilienne. Tout comme l'entraîneur Unai Emery, plus qu'évasif lors du point-presse avant le «clasico» PSG-OM, alors que la presse brésilienne évoquait déjà l'option d'une intervention chirurgicale.

«Ne pas causer une nouvelle fracture»

Mais Neymar Senior, père et conseiller du joueur, a fini par briser le faux suspense lors d'un entretien accordé à la chaîne ESPN Brasil mardi. «Le PSG sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Neymar lors des prochains matches, pendant au moins six semaines, car ce traitement durera six à huit semaines. C'est ce qui est déjà défini, peu importe s'il y a (chirurgie) ou non», a-t-il confié ajoutant que son fils sera de retour «fin avril».

Face à la peur de manquer cet été le Mondial 2018 avec la sélection brésilienne, la décision a finalement été prise d'opérer. «Tout ce que nous devons faire est de ne pas causer une nouvelle fracture dans le futur qui (lui) pourrait nuire», avait souligné le père de Neymar. L'inquiétude était telle au Brésil que l'annonce de la liste pour les matches amicaux de mars a été reportée de dix jours.

(L'essentiel/afp)