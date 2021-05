Quand Liverpool joue avec les nerfs de Salah

Alors que le Real Madrid et Barcelone ont montré de l’intérêt pour l’international égyptien, Mo Salah a révélé que du côté de Liverpool «personne ne lui avait encore parlé» de son nouveau contrat. Il faut dire que le milieu de terrain des Reds a émis quelques critiques envers son club ses derniers mois, se montrant agacé par son propre traitement sur la pelouse et par la dégringolade de son équipe au classement de Premier League.

Au micro de Sky Sports, Mo Salah a déclaré: «Personne au club ne me parle de quoi que ce soit, donc je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir. J'ai déjà dit que je voulais gagner à nouveau la Premier League et la Ligue des champions. C'est une grande chose à gagner. J'essaie simplement de la gagner encore et encore. Une partie de notre travail consiste à gagner des trophées.»

Fin de contrat en 2023

La star des Reds met donc clairement la pression sur ses dirigeants. Pourtant rien ne presse, puisque son contrat n’expire qu’en 2023. Il le fait en réaction aux rumeurs qui l’enverraient au FC Barcelone, club qui n’a pas caché son intérêt. L'ancien joueur du FC Bâle avait pourtant clairement fait un appel du pied à Liverpool plus tôt dans l’année. Il avait répondu à la chaîne de télévision norvégienne TV2: «Si vous me demandez, je dis que je veux rester aussi longtemps que possible, mais comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je veux donner 100% aux gens qui me montrent de l'amour tout le temps.»

Mo Salah est certes moins décisif que lors des précédentes saisons, mais il a tout de même franchi la barre des 20 réussites cette saison en Premier League.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)