Le coeur de l’Italie a encore battu à Esch

À 20 minutes du coup d’envoi de la finale de l’Euro, les maillots de l’Italie commençaient à grouiller à Esch. Au détour d’une rue on les voyait apparaître puis disparaître au croisement suivant. Pour tous leurs détenteurs, le point de ralliement est le même: la rue des Boer. La petite télé installée devant le café Italia a conquis de nouveaux adeptes à chaque tour de l’Euro franchi par la bande à Roberto Mancini. Au point de réunir au moins un millier de fans dimanche pour la finale.

« A 17h30 il n’y avait plus de places assises, remarque Fabio de Bergem qui est arrivé dès 15h pour sécuriser sa place dans la petite Italie. On était une vingtaine au premier match et maintenant vous voyez combien on est ? » Lara, 23 ans, venue de Soleuvre est elle aussi une habituée des lieux et a vu l’endroit se métamorphoser au fil des exploits de la Squadra. « Avec tout ce monde ca commence a être plus organise, avec des tables installées par la commune. On peut enlever le masque quand on est assis et on doit le garder quand on est debout.

Ils craquent des fumigènes

Andreina et sa famille n’ont pas hésité à faire la route depuis la France et Longwy pour vivre la match dans ce petit boit d’Italie à Esch. « C’est l’endroit où être pour des frontaliers supporters de l’Italie », lance la jeune femme qui a réfléchi avant de faire le déplacement en raison du Covid-19. « On a pris les masques et on est tous vaccinés », précise Manuella qui l’accompagne.

À dix minutes du coup d’envoi, les premières notes de l’hymne partent dans une ambiance de fête. Sous l’écran Filippo, chef du groupe de supporter Ultra Italia, craque même des fumigènes avant de reprendre son mégaphone pour faire monter encore d’un cran l’ambiance que le but rapide de Luke Shaw viendra refroidir. « On a pas bien joué la première mi-temps, explique Giulliani, 72 ans. En deuxième période la tension monte au fil des minutes mais les chants a la gloire de la squadra continue de résonner jusqu’à l’explosion sur le but de Leonardo Bonucci.

Les supporters de l'Italie fous de joie à Esch-sur-Alzette. Toute la crispation et puis la délivrance des supporters de l'Italie à Esch, après la victoire de la Squadra azzura face à l'Angleterre en finale de l'Euro 2020.

Ambiance avant la finale de l'Euro 2020. L'ambiance à Esch et à Luxembourg, juste avant le début de la finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Italie.

(Nicolas Grellier/ L'essentiel )