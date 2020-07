La Juventus Turin sacrée championne d'Italie

À deux journées de la fin du championnat, le club turinois compte sept points d'avance sur l'Inter Milan, deuxième, et ne peut donc plus être rejoint. Ce scudetto est le premier décroché sous les ordres de Maurizio Sarri, qui prolonge l'incroyable série initiée par Antonio Conte (trois titres) et poursuivie par Massimiliano Allegri (cinq sacres).

Il porte surtout la marque de Cristiano Ronaldo, déjà auteur de 31 buts en 36 journées et qui, malgré ses 35 ans, n'a pas semblé affecté par l'enchaînement des matches tous les trois jours et en pleine chaleur, conséquence des trois mois d'interruption provoqués par le coronavirus.

Objectif Ligue des Champions

Dimanche contre la Sampdoria, il a marqué le premier but, a été à l'origine du deuxième et a manqué un penalty dans les derniers instants. En milieu de semaine, la Juventus, qui ne traverse pas une période extraordinaire, avait manqué une première balle de match en s'inclinant 2-1 sur la pelouse de l'Udinese.

Avant de partir en quête d'un 10e titre consécutif la saison prochaine, le club piémontais peut désormais se tourner vers la Ligue des Champions, son grand objectif depuis plusieurs années. Battus 1-0 par Lyon en 8e de finale aller, les bianconeri sont en situation précaire et une élimination à ce stade de l'épreuve donnerait à leur saison un tour beaucoup moins positif.

(L'essentiel/afp)