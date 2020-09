Ils reproduisent un penalty de Thierry Henry

Ne sont pas Johann Cruyff et Jesper Olsen qui veulent. En 1982, le Néerlandais et le Danois de l’Ajax Amsterdam avaient inventé le concept du penalty à deux. 23 ans plus tard, Robert Pirès et Thierry Henry tentèrent de reproduire ce geste avec Arsenal, accouchant d’un raté devenu mémorable.

Depuis, d’autres duos s’y sont essayés, à l’image de Messi et Suarez en 2016, mais pas toujours avec succès. Dernier «fail» en date: Alejandro Pozuelo et Pablo Piatti.

À l’occasion d’un match de MLS face à l’Impact de Montréal, entraîné par Thierry Henry, Toronto a bénéficié d’un penalty en fin de première période. Pozuelo s’est présenté face au gardien adverse mais au lieu de tirer normalement, le milieu offensif a transmis le ballon à Piatti, arrivé lancé et qui a envoyé le ballon dans les filets. Les deux coéquipiers pensaient avoir réussi leur coup, jusqu’à ce que l’arbitre invalide le but pour hors-jeu.

Here's the weirdo formation Montreal use. It's a 4-4-2 diamond, except they don't use two forwards up top -- they use a forward and a left winger.



Even in defense. Truly bizarre. pic.twitter.com/yBDax1YbQQ — Matthew Doyle (@MattDoyle76) September 2, 2020

Le pire dans l’histoire, c’est qu’à ce moment du match, Toronto était mené 1-0 et avait l’occasion d’égaliser. Raté, donc, et l’équipe s’est inclinée sur la plus petite des marges face à son rival canadien.

Quant à Pozuelo et Piatti, ont-ils voulu faire un clin d’œil à Henry avec cette tentative? Le mystère reste entier. Quoi qu’il en soit, le résultat est le même. À la différence qu’en 2005, le Français n’eut même pas l’occasion de toucher le cuir puisque Pirès avait carrément raté sa passe. Quinze ans plus tard, ce nouvel échec a dû bien le faire rigoler depuis son banc de touche.

