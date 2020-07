Virton veut faire reporter le championnat

Le Royal Excelcior Virton veut rejouer le match devant les tribunaux et lance plusieurs procédures judiciaires pour contester le refus de sa licence pour jouer en D2 belge ou encore contre des joueurs partis sous d'autres cieux, comme le gardien luxembourgeois Anthony Moris. Parti s'entraîner à l'Union saint-gilloise, un club de Bruxelles, il se voit réclamer «environ 460 000 euros» pour «rupture injustifiée de contrat de travail». D'autres joueurs, et des clubs, sont concernés par ces réclamation.

Fâché également contre les autorités du football belge, le RE Virton entame également des poursuites contre l'Union belge de football et la ProLeague. Le club veut, ni plus ni moins, faire reporter le début des championnats de première et deuxième division, et D1 et D2 amateur, et de la Coupe de Belgique. Rien que ça. Et si les championnats reprennent quand même, Virton demande une astreinte de 5 millions d'euros par journée jouée.

Le club veut ainsi avoir le temps d'introduire des recours contre le rejet de sa licence pour monter en en deuxième division. «Le RE Virton a ressaisi la commission des licences, qui n'a même pas daigné lui répondre», regrette le club de la province du Luxembourg belge soutenu par le groupe luxembourgeois Becca. Il entend bien gagner le droit d'évoluer en pro dans les prétoires.

(L'essentiel)