Le Brésilien Willian quitte Chelsea pour Arsenal

Le joueur sort d'une saison pleine où il a disputé 47 matches avec les Blues, inscrivant 11 buts et délivrant 9 passes décisives, mais le club du sud de Londres ne voulait pas lui offrir les trois années de prolongation qu'il désirait. Arrivé à Chelsea en 2013, Willian a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre et une Europa League, disputant 339 matches pour 63 buts et 56 passes décisives.

Il compte aussi 70 sélections en équipe du Brésil et a participé au sacre de la Seleçao lors de la Copa America 2019 à domicile. C'est donc un joli coup que réalise Arsenal en chipant le joueur gratuitement à son voisin. «Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut faire une différence pour nous. Nous l'avons observé ces derniers mois, nous avions clairement l'intention de nous renforcer dans le secteur du milieu offensif et des ailiers et c'est un joueur qui offre beaucoup de polyvalence», a souligné l'entraîneur Mikel Arteta, cité dans le communiqué.

Son arrivée constitue également un premier gage sur l'ambition du club offert à Pierre-Emerick Aubameyang, que les Gunners essaient de faire prolonger.

(L'essentiel/afp)