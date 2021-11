Le PSG freiné, Liverpool qualifié pour les huitièmes

Malmené durant une partie de la rencontre, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Leipzig (2-2), mercredi, en phase de poules de la Ligue des champions. Les Parisiens étaient pourtant parfaitement revenus dans la partie avec un doublé de Wijnaldum, après un début de match cauchemar, marqué par l'ouverture du score de Nkunku (8e) et le pénalty arrêté par Donnarumma. Mais le gardien n'a rien pu faire sur le deuxième pénalty transformé par Szoboszlai, consécutif à une fautre de Kimpembe dans la surface (92e).

Malgré ce nul, le club de la capitale française demeure en bonne position pour se qualifier, tandis que Leipzig est éliminé. Dans l'autre rencontre du groupe, Manchester City a pris la première place du groupe en s'imposant face au Club Bruges (4-1) avec des buts de Foden, Mahrez, Sterling et Jesus.

Son rival en Premier League Liverpool n'aura pas à attendre pour se qualifier. Les Reds ont battu l'Atlético Madrid (2-0). Les Colchoneros sont mal en point à la troisième place du groupe avec seulement 4 points.

Thill et le Sheriff Tiraspo battus

Dans le groupe C, l'Ajax Amsterdam s'est également qualifiée avec une quatrième victoire, cette fois sur la pelouse de Dortmund (1-3), tandis que le Sporting Portugal a corrigé le Besiktas (4-0) avec notamment un doublé Gonçalves. Le club turc est éliminé de la course aux huitièmes de finale.

Pas de miracle non plus pour Sébestien Thill et le Sheriff Tiraspol. Après un début de compétition rêvé et un but fantastique du Luxembourgeois sur la pelouse du Real, les Moldaves rentrent dans le rang avec une deuxième défaite consécutive contre l'Inter Milan (1-3). Le Sheriff est troisième de son groupe à l'issue de cette journée de Ligue des champions.

(th/L'essentiel)