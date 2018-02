L'AC Milan renverse l'AS Rome, la Lazio 3e

Dimanche, le match entre la Lazio et Sassuolo a été très heurté et l'arbitre a dû sortir six cartons jaunes et deux cartons rouges: un pour Domenico Berardi de l'équipe-hôte (54e) et un autre pour Adam Marusic le Romain (62e). Cela n'a pas perturbé le milieu de terrain serbe de la Lazio qui a ouvert le score avec une frappe enroulée après seulement sept minutes, avant de doubler la mise en seconde période inscrivant par la même occasion son 11e but de la saison, toutes compétitions confondues.

Serie A - 26e journée



Samedi

Bologne - Genoa 2-0

Inter Milan - Benevento 2-0



Dimanche

Crotone - Spal 2-3

Sassuolo - Lazio Rome 0-3

Sampdoria Gênes - Udinese 2-1

Hellas Vérone - Torino 2-1

Fiorentina - Chievo Vérone 1-0

Juventus Turin - Atalanta Bergame Reporté

AS Rome - AC Milan 0-2



Lundi

Cagliari - Naples

Dans l'intervalle, l'attaquant italien Ciro Immobile a transformé un penalty pour marquer son sixième but en trois matches. Cette victoire, la 16e de la saison, permet à la Lazio de reprendre la 3e place a l'Inter Milan, vainqueur samedi 2-0 de la lanterne rouge Benevento.

Dans la soirée, l'AS Rome s'est fait battre à domicile par l'AC Milan. Cutrone et Calabria ont marqué. À Turin, la rencontre entre la Juventus et Atalanta Bergame a été reprogrammée à une date ultérieure en raison d'importantes chutes de neige dans le nord de l'Italie. Les sextuples champions en titre ont fait savoir que la rencontre pourrait avoir lieu le 14 mars. «Il possible de jouer dans de telles conditions mais le spectacle ne serait pas au niveau de l'élite. Sans parler de l'intégrité des joueurs», a expliqué Beppe Marotta, le directeur sportif de la Vieille Dame.

(L'essentiel/AFP)