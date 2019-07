La «cup of tea» d'Alex Morgan est peu appréciée

Mardi soir à Lyon, lors de la demi-finale de la Coupe du monde féminine entre les États-Unis et l'Angleterre (2-1), les Américaines ont encore offert des célébrations quelque peu surprenantes. Cette fois, l'attaquante Alex Morgan, après avoir inscrit le second but donnant la victoire à son équipe, a fait mine de boire une tasse de thé. Un geste pris comme une provocation par les Anglaises. «Je peux me tromper, mais nous étions visées et je trouve cela déplaisant», a répondu l'attaquante Liane Sanderson.

Alex Morgan, qui fêtait mardi ses 30 ans, a réagi et s'est expliquée sur son acte en arguant qu'elle souhaitait répondre aux critiques qui avaient été adressées à l'encontre de sa sélection durant le Mondial: «Je voulais répondre au défi. Megan Rapinoe a la meilleure célébration alors je devais être à la hauteur. J'ai le sentiment qu'on a été beaucoup trop dur avec cette équipe. La vérité, c'est que notre parcours dans ce tournoi n'a pas été simple». Et de conclure par un «that's the tea», que l'on peut traduire par «les gens peuvent toujours parler».

Malgré cette célébration, relevons que la joueuse américaine a fait preuve de fair-play à la fin du match puisqu'elle est l'une des seules à être restée consoler les Anglaises sur le terrain.

