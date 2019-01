Le podium s'éloigne pour l'OM battu à Saint-​​Etienne

L'OM, désormais à huit points du podium, a ouvert le score par Kevin Strootman (16e) mais les «Verts», troisièmes du classement avant de recevoir leur rival lyonnais dimanche, ont renversé la situation sur un doublé de Wahbi Khazri (59e sur penalty, 88e).

Résultats des matches en retard des 17e et 18e journée du Championnat de France de football, disputés mercredi



17e journée

Monaco - Nice 1 - 1

Nîmes - Nantes 1 - 0

Toulouse - Lyon 2 - 2

Saint-Etienne - Marseille 2 - 1



18e journée

Guingamp - Rennes 2 - 1

Bouna Sarr (défenseur de Marseille), au micro de beIN Sports: «C'est compliqué, mais c'est surtout cruel car on a cette balle de 2-1 pour prendre l'avantage et on prend ce but dans les dernières minutes qui nous fait mal. C'est vraiment dommage car je ne pense pas qu'on démérite ce soir, car on a fait un match cohérent dans l'ensemble, donc on est vraiment déçu. Il y a du mieux, mais le plus important c'est de gagner des matches. Il va falloir vite se concentrer sur le match à venir dimanche» (à Caen).

(L'essentiel/afp)