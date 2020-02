Le forfait pour le moins inattendu de Neymar

Non, Neymar ne sera (normalement) pas forfait pour le match retour de Ligue des Champions face à Dortmund, le 11 mars. En revanche, sa non-participation au carnaval de Rio est d'ores et déjà actée. Pour la première fois depuis quelques années, diront les plus taquins...

C'est le joueur du PSG lui-même qui a dévoilé «l'information» sur Instagram en pleine séance de travail physique. Une manière de montrer qu'il est focalisé sur le rendez-vous du 11 mars. Ou peut-être aussi un moyen habile de se moquer des commentateurs qui n'hésitent pas à pointer son penchant pour la fête et ses voyages fréquents au Brésil.

«Je vous annonce avec joie que je vais manquer le carnaval de 2020. C'est vrai, cette fois, pas de polémique, pas de problème. Merci et bon carnaval à tous», a-t-il souhaité à ses compatriotes. Le tout avec le sourire. Entre cette vidéo et la fête endiablée aux anniversaires de Di Maria, Cavani et Icardi, il semblerait que les joueurs du PSG aient bien digéré la défaite de mardi en Allemagne (2-1)...

(th/L'essentiel)