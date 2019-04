Le roi du football Pelé a été hospitalisé à Paris

Pelé, la légende brésilienne de 78 ans, a été admis dans un hôpital de la proche banlieue parisienne «par précaution», mais «va bien», a appris l'AFP mercredi de sources concordantes, alors que le Brésilien était venu en France rencontrer le prodige du PSG Kylian Mbappé. «O Rei», «le Roi», était toujours hospitalisé mercredi après-midi, au lendemain de la rencontre. Son entourage évoque une «infection», «une petite fièvre» et une simple mesure de «précaution» avant «un long voyage pour rentrer au Brésil, confirmant une information de RMC.

La santé déclinante d'«O Rei», seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970), est un sujet d'inquiétude régulier ces dernières années. Une première rencontre à Paris avec Mbappé, organisée par leur sponsor commun (Hublot), avait d'ailleurs été annulée au mois de novembre pour cette raison.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est apparu plusieurs fois en chaise roulante ou en déambulateur. Il n'avait pas été en mesure d'allumer la torche olympique à Rio lors des JO-2016. «En ce moment, je n'ai pas la condition physique pour participer à l'ouverture des Jeux», disait-il, affaibli par de fortes douleurs à la hanche. Le monde du ballon rond avait auparavant retenu son souffle en novembre 2014, quand le Brésilien avait été placé en soins intensifs après une infection urinaire sérieuse nécessitant son placement sous dialyse.

Assis

Mardi, devant la presse avec le jeune Français Mbappé, il était resté assis durant toute l'opération de promotion. Mais, très souriant et vif, il n'avait eu de cesse d'afficher sa complicité avec le prodige parisien, champion du monde 2018 cet été à seulement 19 ans.

Kylian Mbappé peut-il un jour atteindre la barre des 1000 buts avant la fin de sa carrière professionnelle ? «Je l'espère ! Atteindre les 1000 buts ? Pour moi, c'est possible! J'en ai marqué 1025 exactement. Donc 1000 buts, c'est possible pour lui», avait-il souri, dans un entretien commun accordé à l'AFP au cours duquel le Roi Pelé et son successeur désigné avaient enchaîné marques d'affection et sourires complices.

Auteur de 1281 buts en 1363 matchs (77 en 91 sélections avec l'équipe du Brésil), Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a été nommé parmi les meilleurs athlètes du XXe siècle par le CIO en 1999 et a été désigné footballeur du XXe siècle un an plus tard par la FIFA. Un vote des fans de football sur Internet avait lui désigné Diego Maradona.

