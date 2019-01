L'espoir de retrouver Sala vivant s'amenuise

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 janvier 2019

Tout espoir n'est pas abandonné mais ce qu'il en reste est mince. Les secours, en quête d'un signe de vie de l'attaquant italo-argentin Emiliano Sala et de ses co-passagers de l'avion de tourisme disparu en mer lundi soir entre Nantes et Cardiff, ont abandonné les recherches, mardi soir, sur un constat d'échec. La police a annoncé vers 17h GMT (18h au Luxembourg) l'interruption des recherches localisées à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey, là où a été perdue la trace de l'avion de tourisme effectuant la liaison Nantes-Cardiff. Après plusieurs heures à sillonner la Manche, les autorités ont indiqué «craindre le pire».

S'il est tombé, «l'avion se serait brisé, auquel cas il n'y a pas d'espoir», a indiqué à l'AFP John Fitzgerald, directeur général de l'agence de secours maritimes Channel Islands Airsearch. De plus, «la température de l'eau est si froide en ce moment que s'ils se trouvaient dans l'eau, le froid les aurait maintenant gravement affectés». Au FC Nantes, que Sala venait de quitter pour s'engager avec le club gallois, l'annonce de sa disparition a provoqué un choc. Le club a annulé l'entraînement à la Jonelière où les joueurs ont appris la nouvelle. Leur match de Coupe de France prévu à l'Entente Sannois-Saint-Gratien (3e division), mercredi, a été reporté et de nombreux supporters des Canaris se sont massés sur la place Royale, mardi soir, pour déposer des tulipes jaunes en hommage à leur ancien buteur.

Émotion immense

À Cardiff, l'émotion était également immense trois jours après la signature --record pour le club 18e et relégable en Premier League-- d'un contrat estimé par la presse à 17 millions d'euros. «Nous avons été très choqués en entendant que l'avion avait disparu», a indiqué le directeur du club, Ken Cho, dans un communiqué. «Nous l'attendions hier soir et aujourd'hui devait être son premier jour avec l'équipe.» Comme à Nantes, l'entraînement a été annulé dans une attente ressemblant aux prémices d'un deuil.

L'alerte sur la disparition de l'avion dans lequel se trouvait Sala avait été donnée vers 20h20 heure anglaise, lundi soir. Le contrôle aérien de Jersey, signalait la perte d'un petit appareil de tourisme monomoteur Piper PA-46 Malibu, avec à son bord deux personnes dont l'identité n'était pas précisée. L'avion, qui volait dans un premier temps à 5 000 pieds, avait demandé à descendre et évoluait à 2.300 pieds avant de disparaître des radars. Des sources policières françaises au petit matin, puis la direction générale de l'aviation civile (DGAC) vers midi, ont confirmé qu'Emiliano Sala était à bord de l'appareil.

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 janvier 2019

1/2



During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 janvier 2019

2/2



We have found no signs of those on board. If they did land on the water, the chances of survival are at this stage, unfortunately, slim.



Two planes and a lifeboat are still searching.



A decision about an overnight search will be taken shortly — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 janvier 2019

