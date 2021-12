Ronaldo soutient le style de vie de Neymar

«J’ai souffert de la même chose que Neymar.» C’est par ses mots que Ronaldo apporte son soutien au joueur du Paris SG. La star du Brésil des années 2000 aimerait que les critiques concernant les frasques de son compatriote cessent. Il va même jusqu’à défendre son style de vie extraverti et ses participations à des fêtes. «La vie privée d’une personne connue ou d’un athlète ne devrait importer à personne. Pourquoi donner de l’importance à ce que quelqu’un a bu, mangé ou n’a pas mangé?»

Ces déclarations interviennent au moment où Neymar est à nouveau montré du doigt dans son pays natal. Il a fait l’objet de critiques le mois dernier après avoir été aperçu en train de faire la fête dans un bar de São Paulo, alors qu’il avait manqué le match de qualification pour la Coupe du monde entre le Brésil et l’Argentine en raison d’une blessure.

Ronaldo, aujourd’hui président du Real Valladolid, a donné un début de piste afin d’essayer de justifier le comportement excessif de certains joueurs de football: «Ils passent directement du statut d’enfants à celui d’adultes piégés par l’argent», a-t-il déclaré.

Attaqué sur son hygiène de vie

Cet été, Neymar (29 ans) avait été accusé d’avoir du ventre après la publication de photos de lui en vacances sur un yacht au large d’Ibiza. Il avait alors répondu en déclarant à la chaîne YouTube Fui Clear: «Comment peut-on être au sommet pendant douze ans sans prendre soin de soi? Personne ne peut imaginer ça. Je sais comment prendre soin de moi, j’ai un kinésithérapeute et un entraîneur physique pratiquement 24 heures sur 24 avec moi, pour quoi faire? Pour rien?»

Les avis de Neymar et de Ronaldo se rejoignent: «Je sors quand je peux. Je sors quand c’est possible, quand je sais que je ne m’entraînerai pas le lendemain. Je ne vais pas changer mon comportement. Quel est le problème? Vous devez me juger pour ce que je fais sur le terrain, là je vous laisse parler, mais pas pour ce que je fais en dehors», a commenté le plus jeune des deux Brésiliens.

Ronaldo n’était pas en reste

Quant à Ronaldo, pas étonnant qu’il défende son compatriote, puisque alors qu’il était une star du Real Madrid, il faisait également parler de lui sur et en dehors du terrain.

Un de ses anciens coéquipiers, Ivan Helguera, a raconté lors d’une interview Instagram Live avec le journaliste espagnol Mister Chip le mois dernier: «David Beckham, Zinédine Zidane et Luis Figo étaient de grands professionnels. Ronaldo et Roberto Carlos, en revanche, aimaient sortir un peu plus. Mais ils ne le faisaient certainement pas tous les soirs. Je me souviens d’une fête d’anniversaire dans la maison de Ronaldo, qu’il a ensuite vendue à Sergio Ramos, où des bus remplis de filles ont commencé à arriver. J’étais avec ma femme et nous avons décidé de partir, tout comme Figo.»

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)