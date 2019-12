Un clasico à «haut risque» dans un Camp nou tendu

Des patrouilles, des fouilles poussées, un cordon de sécurité... Toutes les précautions sont prises pour que cette affiche pour la première place du championnat espagnol se tienne sans accroc... malgré le lourd contexte politique et populaire. Ciblée par des manifestations indépendantistes, la rencontre, initialement prévue le 26 octobre à Barcelone, avait dû être repoussée pour «raisons exceptionnelles» selon la fédération espagnole de football (RFEF), en raison d'incessantes mobilisations et de violents heurts en Catalogne.

Deux mois plus tard, le clasico reste menacé, avec plusieurs rassemblements attendus autour du bouillant Camp Nou et de ses presque 100 000 places, et la crainte d'une éventuelle annulation de la rencontre. «Aujourd'hui encore, montrons que #laforcedupeuple est inarrêtable. A partir de 16h au Camp Nou», a tweeté la mystérieuse plateforme indépendantiste Tsunami démocratique, mercredi matin, en exigeant «la plus stricte non-violence».

Des ballons noirs dans le stade

Une marée de ballons gonflables noirs devrait notamment envahir le Camp Nou à l'initiative des indépendantistes, qui comptent dénoncer ainsi les balles en gomme noires lancées par les policiers pour réprimer leurs manifestations. Pour contrer la «concentration massive» appelée par cette plateforme, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif lourd, avec plus de 3 000 agents de sécurité déployés autour du Camp Nou, dont mille policiers. La police garantira «la tenue du match, l'accès des supporters et la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du stade», ont annoncé les autorités de la région, vendredi en conférence de presse.

Dès ce mercredi matin, des agents vont patrouiller autour de l'enceinte, afin que les équipes, les arbitres et les supporters puissent entrer sans problème et assister à ce match jugé à «hauts risques» par les forces de l'ordre. Des contrôles et des fouilles plus poussées seront réalisés à différentes entrées, et un cordon sera mis en place pour empêcher les manifestants d'atteindre les portes du stade.

(L'essentiel/afp)