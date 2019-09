Un chef-​​d'œuvre venu de 2e division turque

En First League, le championnat turc de 2e division, la rencontre de championnat entre Eskisehirspor et Bursaspor a été le théâtre d'un but spectaculaire.

À la 90e minute, alors que le score est de 0-1, le latéral gauche de Bursaspor, Iasmin Latovlevici, à la réception d'une passe de plus de 50 mètres, s'est fait l'auteur d'une splendide reprise de volée inscrite dans un angle impossible.

Un but marqué dès la troisième journée du championnat, mais qui est déjà un candidat sérieux pour le Prix Puskas du but de l'année.

(L'essentiel)