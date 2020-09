Le joueur le plus riche du monde signe au Portugal

Faiq Bolkiah dispose d’un sacré avantage par rapport aux autres footballeurs. Il n’a pas besoin d’être trop regardant sur l’aspect financier puisqu’il est déjà suffisamment fortuné. À 22 ans, cet ailier a la réputation d’être le joueur le plus riche du monde, devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar.

La raison est simple: il fait partie de la famille royale de Brunei, petit État situé sur l’île de Bornéo, entre la Malaisie et l’Indonésie. Son oncle n’est autre que le sultan Hassanal Bolkiah, le deuxième chef d’État le plus riche avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars. Le même qui s’est offert des concerts privés de Michael Jackson, Whitney Houston et Céline Dion. Le père de Faiq, Jefri Bolkiah – frère aîné d’Hassanal – est lui connu pour son train de vie encore plus extravagant.

Jamais apparu en pro

Dans ces conditions, Faiq Bolkiah pouvait envisager mille manières de mener sa vie. Mais il a choisi de se consacrer au sport populaire par excellence. Formé à Southampton puis Chelsea, il s’est ensuite engagé avec Leicester mais n’est jamais apparu avec l’équipe première. Pour espérer lancer sa carrière, il a décidé de rejoindre le Portugal et plus précisément le CS Marítimo, 11e de la dernière saison. «C’est le meilleur endroit pour continuer ma carrière de footballeur», a-t-il réagi.

En espérant faire parler davantage pour son talent balle au pied que sa situation financière.

