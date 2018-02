Le FC Metz concède un nul frustrant à Guingamp

Le FC Metz a tout tenté mais n'a pas réussi à revenir avec les trois points de Guingamp. Les Lorrains ont mené deux fois au score mais ont concédé le match nul en Bretagne (2-2). Florent Mollet a rapidement ouvert le score sur penalty (6e). Malheureusement, le joueur a dû sortir juste avant la mi-temps à cause d'un claquage. Nolan Roux a également fait trembler les filets (56e), redonnant un avantage aux Lorrains après l'égalisation de Lucas Deaux (23e). Mais ce dernier a de nouveau trompé Kawashima en fin de rencontre (86e), offrant un score de parité aux deux équipes. Pas de quoi faire les affaires des grenats, toujours englués à la dernière place du classement.

Ligue 1

27e journée



vendredi

Strasbourg - Montpellier 0-0



samedi

Toulouse - Monaco 3-3

Guingamp - Metz 2-2

Lille - Angers 1-2

Nantes - Amiens 0-1

Rennes - Troyes 2-0

Dijon - Caen 2-0



dimanche

Bordeaux - Nice

Lyon - Saint-Etienne

PSG - Marseille

«Par rapport au scénario, je pense qu'on aurait dû l'emporter, a déclaré l'entraîneur messin Frédéric Hantz à la fin de la rencontre. On a fait un match solide et sérieux. Malheureusement, notre ratio de passes réussies est trop faible. Nous n'avons pas fait preuve de suffisamment de maîtrise technique. On prend deux buts évitables, sur des ballons qu'on rend à l'adversaire. Mais par rapport à notre situation, c'est intéressant de livrer des prestations comme celles-ci.»

Plus tôt dans l'après-midi, Monaco a calé à Toulouse (3-3) et fragilisé sa deuxième place au classement. Monaco (2e, 57 points), qui avait marqué par Rony Lopes (8e, 47e) et Stevan Jovetic (72e), a craqué en fin de partie sur une réalisation de Yaya Sanogo (87e). Les Toulousains étaient déjà revenus au score par Ibrahim Sangaré (24e) et Andy Delort (78e) sur penalty. À la fin de la rencontre, le défenseur de l'ASM Andrea Raggi s'est emporté contre l'arbitrage, en jugeant le penalty toulousain injustifié: «Comment tu peux siffler ça? C'est pour ce genre de choses que la vidéo va aider les arbitres!».

(L'essentiel/AFP)