Fernandes joue à déstabiliser les gardiens

Chaque tireur de penalty a sa routine. Afin de mettre le plus de chances de son côté, le joueur va en changer le moins possible. Le milieu de terrain portugais de Manchester United, Bruno Fernandes, possède bien évidemment sa tactique pour duper le portier adverse. Avant de frapper le ballon, il marque un temps d’arrêt ponctué d’un petit saut. Le dernier gardien à avoir fait les frais de cette technique est Sam Johnstone (West Bromwich). Samedi dans un match de la 9e journée de Premier League, il a dans un premier temps détourné l’envoi du Portugais.

Mais la VAR est intervenue et a demandé à l’arbitre de la rencontre de faire rejouer la scène: le gardien de West Bromwich avait fait un superbe arrêt, mais son pied avait quitté la ligne de but avant que Bruno Fernandes ne touche le ballon. Dans un deuxième temps, le milieu de terrain est parvenu à ouvrir le score et au final à inscrire le seul but de la rencontre (56e).

Jorghino en fait de même

Suite à cette scène, une question se pose: comment le gardien peut-il conserver un pied sur la ligne et se garder une chance de toucher le ballon en choisissant par exemple un côté pour son plongeon? Le temps d’arrêt de Bruno Fernandes qui a fait des émules, puisque Jorghino de Chelsea utilise la même ruse, ne permettant plus à son vis-à-vis d’anticiper. L’Italien vient de marquer de la sorte avec son équipe nationale en Ligue des Nation. En Premier League, lil ne fera plus controverse, puisque son entraîneur Franck Lampard a décidé de confier les penalties de Chelsea à Timo Werner.

Les analystes du football anglais commencent à s’en plaindre. Ian Wright, ancien joueur d’Arsenal a montré la voie samedi: «Les dirigeants de la ligue devraient empêcher les frappeurs de sauter. Ils devraient les obliger à venir en direction du ballon d’une seule traite. S'ils peuvent sauter, bouger et que les gardiens ne le peuvent pas, ce n'est pas juste», a-t-il déclaré sur la BBC au micro de Gary Lineker.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)