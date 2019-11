Ce joueur de foot décédé en 2018 est-​​il toujours en vie?

Jlloyd Samuel est-il toujours en vie? C'est la question qui taraude actuellement l'Angleterre suite aux affirmations de la sœur du défunt. L'ancien défenseur d'Aston Villa, qui compte plus de 240 rencontres en Premier League, avait d'après la version officielle succombé à un accident de voiture le 15 mai 2018.

Après avoir déposé ses enfants à l'école, le footballeur at péri dans l'incendie de sa voiture suite à une collision avec un autre véhicule. Mais la famille n'a jamais pu obtenir le teste ADN demandé pour identifier formellement le corps. L'enquête s'était appuyée sur le rapport du médecin légiste, qui avait à l'époque confirmé l'identité de la victime suite à une analyse dentaire.

Jlloyd Samuel, who made 240 Premier League appearances for Aston Villa and Bolton Wanderers, has died in a car crash aged 37.



Rest in Peace. pic.twitter.com/SR9RlJnRDg — B/R Football (@brfootball) May 15, 2018

Un an et demi plus tard, Leslie-Ann, sœur de l'international Trinidadien décédé, ne croit toujours pas au décès de son frère. Pour elle, tout cela serait une vaste supercherie mise en place par sa belle sœur. Un scénario machiavélique qui aurait amené cette dernière à convaincre son mari de simuler sa mort afin de toucher l'argent de l'assurance vie.

La famille de Jlloyd Samuel pense même qu'il vit actuellement caché. Une théorie mise à mal par la justice anglaise, qui a à nouveau confirmé mardi la mort de l'ancien footballeur dans un accident de voiture. De là à convaincre la famille du défunt, c'est une autre histoire...

Jlloyd Samuel's dental records confirm the ex-Premier League star DID die in fireball car crash despite his sister's claims that his wife faked his death for an insurance scam https://t.co/hJJ4f2mqlg — MailOnline Sport (@MailSport) November 26, 2019

(th/L'essentiel)