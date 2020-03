«Je n'ai plus ce rêve de gosse de jouer au Real Madrid»

Comment abordez-vous cette rencontre face à Dudelange ? On va devoir élever notre niveau dans tous les secteurs, on sait que Dudelange est en pleine confiance avec leurs victoires face à Pétange (4-2) et à la Jeunesse (0-1), deux très bonnes équipes. De notre côté, nous voulions prendre 6 points lors des deux derniers matches mais nous avons été battus par le Racing.

Ce choc peut-il marquer un tournant ? Après cette rencontre, il y aura encore 10 matches de championnat donc la saison est encore longue, il reste beaucoup de points à prendre et je pense que toutes les équipes en perdront d’ici la fin. Mais ce serait bien d’obtenir un résultat positif à Dudelange pour les laisser à au moins 5 points.

Quels sont les ambitions du club sur cette fin de saison ? L’ambition cette année est claire, c’est de jouer le titre. On a une bonne équipe, on a fait un bon début de championnat, donc oui, je pense qu’on peut jouer le titre.

Individuellement comment vous sentez-vous ? Je me sens très bien, je marque des buts (6) et je fais des passes décisives (6). Je suis en progression par rapport à la saison passée où j’étais encore en phase d’adaptation au championnat. Je pense avoir progressé dans ma prise de décision. J’essaie de bien attaquer mais aussi de bien défendre.

Serez-vous toujours à Niederkorn à la fin de la saison ? Je suis sous contrat avec le Progrès jusqu’en 2023. Mais j’ai toujours été clair avec Niederkorn : mon objectif est de retrouver le monde professionnel mais je sais que ça passe par de bonnes prestations sur le terrain.

Vous avez déjà des touches ? J’ai eu des touches avec Virton et le Stade de Reims après les matches de Coupe d’Europe mais ça ne s’est pas concrétisé. J’espère faire une bonne deuxième moitié de championnat et on verra ce qui se passera.

Y-a-t-il des championnats qui vous attirent plus que d’autres ? J’ai toujours voulu jouer en D1 belge donc ça reste mon objectif. Je n’ai plus de rêves de gosse comme de jouer au Real Madrid.

À part le foot quels sont vos passions ? Je suis un peu un gamer, j’aime bien jouer à Fortnite sur PC. J’essaie aussi de profiter de ma famille.

(Recueilli par Nicolas Grellier/L'essentiel)