Cantonné au banc, Hazard «doit garder la foi»

«Il s'entraîne bien, mais ce qui lui arrive est le lot de beaucoup de joueurs qui ne jouent pas. Ils doivent garder la foi. Mariano n'avait pas joué une seule minute depuis le début de la saison, et il a très bien joué à Elche. Il a montré un grand professionnalisme. C'est ce que doit faire Hazard et les autres joueurs qui jouent peu en ce moment», a encouragé le technicien italien mardi en conférence de presse, avant le match de la 4e journée de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk, mercredi (18h45).

Lancé comme titulaire en août, l'international belge a vu son temps de jeu fondre au fur et à mesure des matches: s'il a disputé 364 minutes lors des 9 premiers matches du Real cette saison (en plus de trois rencontres avec sa sélection), depuis début octobre, Hazard n'a joué que 44 minutes en 5 matches.

«Les blessures, c'est lié au foot»

Pour la réception du Shakhtar, Ancelotti devra également se passer du jeune ailier brésilien Rodrygo. «Rodrygo a eu une petite douleur lors du match contre Elche. C'est très léger, on espère qu'il reviendra très vite, mais il ne sera pas disponible pour le match de demain (mercredi)», a annoncé «Carletto».

«Les blessures, c'est lié au foot. À chaque match que je regarde, il y a au moins une blessure musculaire. C'est un problème de calendrier, on l'a déjà dit. On doit savoir gérer cela. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis sur ce plan là, seul (Fede) Valverde a eu des problèmes avec son genou, mais le reste de l'équipe va plutôt bien», a détaillé Ancelotti.

(L'essentiel/afp)