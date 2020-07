Il quitte le terrain... pour partir en quarantaine

Le gardien de but portugais de Belenenses André Moreira (24 ans) a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps du match qui opposait son équipe à Moreirense en Liga NOS pour partir en quarantaine, a annoncé samedi la ligue portugaise de football. «A la mi-temps, ordre a été donné au joueur (André Moreira) de quitter le terrain par décision de l'Autorité nationale de santé et du docteur Graça Freitas, qui a indiqué que les critères de distanciation et de quatorzaine n'ont pas été respectés», a détaillé la ligue portugaise de football dans un communiqué diffusé ce samedi soir.

Le portier a manqué le match précédent contre le leader FC Porto le 5 juillet (défaite 5-0), après que le troisième gardien de Belenenses, Joao Monteiro, a été testé positif au nouveau coronavirus. Selon la presse portugaise, Monteiro partageait sa chambre avec Moreira, qui a donc été en contact avec lui il y a une semaine à peine. «La ligue portugaise, avec son consultant le docteur Filipe Froes, conjointement avec le département médical de Belenenses, a effectué durant toute la semaine un accompagnement médical du joueur André Moreira. Compte tenu que le joueur a été testé négatif au SRAS CoV-2 le 8, 9 et 10 juillet, le docteur Filipe Froes (...) a fini par émettre un avis positif pour la participation du gardien au match de ce (samedi) soir entre Belenenses et Moreirense», a précisé la Liga NOS dans son communiqué.

Belenenses a fini par s'incliner 1-0 à domicile contre Moreirense dans ce match comptant pour la 31e journée du championnat portugais et disputé à huis clos, comme l'exige le protocole sanitaire post-pandémie établi par la ligue portugaise pour la reprise de la Liga NOS, deuxième grand championnat d'Europe à revenir sur les terrains le 3 juin, après l'Allemgne (le 16 mai). Nuno Santos a inscrit un but (50e) juste après la pause et le changement de gardien côté Belenenses, avant que Nuno Coelho ne manque le pénalty de l'égalisation (90e+9).

